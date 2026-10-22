Ausblick: Addnode Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

22.10.26 07:01 Uhr

Addnode Group Registered B lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,538 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Addnode Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,31 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,09 SEK je Aktie, gegenüber 2,87 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,03 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 5,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net