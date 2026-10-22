DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,76 -2,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.515 -1,8%Euro 1,1248 +0,1%Öl 111,6 +2,5%Gold 4.092 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Addnode Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addnode Group AB Registered Shs -B-
4.82 EUR -0.04 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Addnode Group Registered B lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,538 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Addnode Group Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,31 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,09 SEK je Aktie, gegenüber 2,87 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,03 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 5,79 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Addnode Group Registered B Aktie News

Werbung

Addnode Group Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Addnode Group Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.