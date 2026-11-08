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Ausblick: ADENTRA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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ADENTRA Inc Registered Shs
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ADENTRA wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,765 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 605,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 815,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,88 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,14 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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