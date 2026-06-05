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Ausblick: ADF Group präsentiert Quartalsergebnisse

08.06.26 07:01 Uhr
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ADF Group wird am 09.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,280 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ADF Group 0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll ADF Group nach der Prognose von 1 Analyst 80,2 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,39 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 341,2 Millionen CAD, gegenüber 258,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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