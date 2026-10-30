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Ausblick: Aditya Birla Lifestyle Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Lifestyle Brands äußert sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,480 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Aditya Birla Lifestyle Brands soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,20 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,41 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,17 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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