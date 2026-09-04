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Ausblick auf Kennzahlen

Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Adobe öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

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Adobe Inc.
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Adobe präsentiert in der am 10.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

31 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,08 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,18 USD erwirtschaftet wurden.

28 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,99 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Adobe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,69 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,42 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 16,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
16.06.23 Adobe Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.23 Adobe Outperform RBC Capital Markets

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