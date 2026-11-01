Ausblick: ADTRAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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ADTRAN wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll ADTRAN nach den Prognosen von 7 Analysten 285,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 279,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,289 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,520 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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