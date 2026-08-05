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Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered Shs -A-
398.33 CNY 10.51 CNY 2.71 %
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Advanced Micro-Fabrication Equipment A wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,09 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 0,420 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Advanced Micro-Fabrication Equipment A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,88 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,79 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,00 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,28 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,80 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,36 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

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