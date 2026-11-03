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Ausblick: Advantage Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
27.89 EUR 2.10 EUR 8.16 %
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Advantage Solutions A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantage Solutions A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,105 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 915,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Advantage Solutions A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 899,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -6,380 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -17,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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