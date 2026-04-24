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Ausblick: Advantest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

26.04.26 07:01 Uhr
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Advantest Corp (spons. ADRs)
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Advantest wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,899 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 149,72 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Advantest im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,77 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD im Vergleich zu 1,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 6,91 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

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