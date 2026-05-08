Ausblick: Aecom Technology präsentiert Quartalsergebnisse
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Aecom Technology stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 43,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,08 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 48,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,94 Milliarden USD aus.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,89 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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