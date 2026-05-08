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Ausblick: Aecom Technology präsentiert Quartalsergebnisse

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aecom Technology Corp
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Aecom Technology stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 43,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,08 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 48,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,94 Milliarden USD aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,89 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.08.2019Aecom Technology OverweightBarclays Capital
03.01.2018Aecom Technology OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
13.12.2017Aecom Technology UnderweightBarclays Capital
07.04.2017Aecom Technology NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
04.01.2017Aecom Technology OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
19.08.2019Aecom Technology OverweightBarclays Capital
03.01.2018Aecom Technology OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
04.01.2017Aecom Technology OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.12.2016Aecom Technology BuyStandpoint Research
15.11.2016Aecom Technology BuyArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
07.04.2017Aecom Technology NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
15.11.2016Aecom Technology HoldCanaccord Adams
12.04.2016Aecom Technology HoldCanaccord Adams
21.03.2016Aecom Technology HoldBB&T Capital Markets
29.02.2016Aecom Technology HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
13.12.2017Aecom Technology UnderweightBarclays Capital

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