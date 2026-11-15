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Ausblick: Aecom Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aecom Technology Corp
63.00 EUR 0.50 EUR 0.80 %
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Aecom Technology wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aecom Technology einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 53,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,99 USD je Aktie, gegenüber 4,21 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,33 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 16,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.08.19 Aecom Technology Overweight Barclays Capital
03.01.18 Aecom Technology Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
13.12.17 Aecom Technology Underweight Barclays Capital
07.04.17 Aecom Technology Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
04.01.17 Aecom Technology Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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