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Ausblick: AEON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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AEON CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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AEON öffnet am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,025 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent verringert. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 17,84 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 74,14 Milliarden USD, gegenüber 71,49 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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