Ausblick: AFC Gamma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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AFC Gamma wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,3 Millionen USD gegenüber 8,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,703 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 31,3 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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