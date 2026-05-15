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Ausblick: Afcons Infrastructure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

17.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Afcons Infrastructure Limited Registered Shs 144A Reg S
336,45 INR 4,95 INR 1,49%
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Afcons Infrastructure wird am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Afcons Infrastructure im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,02 INR je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,47 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,56 INR, gegenüber 13,24 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 130,31 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 125,48 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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