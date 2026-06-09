DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1700 -1,5%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.488 -0,9%Euro1,1424 ±-0,0%Öl77,52 -0,8%Gold4.126 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- RWE erhöht Beteiligung an Amprion -- Brenntag hebt Prognose an -- D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben
RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: AGF Management präsentiert Quartalsergebnisse

23.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
11,80 EUR -0,40 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen

AGF Management lässt sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AGF Management die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 CAD aus. Im letzten Jahr hatte AGF Management einen Gewinn von 0,370 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,10 Prozent auf 155,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 CAD, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 613,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 558,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting

DatumMeistgelesen

Analysen zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting

DatumRatingAnalyst
28.03.2012AGF Management sector performScotia Capital Markets
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
28.03.2012AGF Management sector performScotia Capital Markets
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AGF Management Ltd. (B) Non-Voting nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen