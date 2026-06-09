Ausblick: AGF Management präsentiert Quartalsergebnisse
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AGF Management lässt sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AGF Management die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 CAD aus. Im letzten Jahr hatte AGF Management einen Gewinn von 0,370 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,10 Prozent auf 155,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 CAD, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 613,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 558,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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