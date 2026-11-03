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Ausblick: agilon health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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agilon health inc Registered Shs
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agilon health wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,230 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -6,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll agilon health in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD im Vergleich zu 1,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,326 USD je Aktie, gegenüber -23,750 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 5,83 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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