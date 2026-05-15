Ausblick: Agilysys stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agilysys wird sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,497 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agilysys in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 81,6 Millionen USD im Vergleich zu 74,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 317,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 275,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net