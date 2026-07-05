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Ausblick: AGNC Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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AGNC Investment Corp
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AGNC Investment wird am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,381 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AGNC Investment -0,170 USD je Aktie verloren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,06 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 265,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 289,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
14.12.18 AGNC Investment Overweight Barclays Capital
26.10.18 AGNC Investment Equal Weight Barclays Capital
03.02.17 AGNC Investment Buy Maxim Group
23.05.16 American Capital Agency Buy Wunderlich
27.04.16 American Capital Agency Buy Maxim Group