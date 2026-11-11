DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,59 -0,5%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.935 -0,1%Euro 1,1156 -0,1%Öl 92,2 +0,8%Gold 4.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: AGT Food and Ingredients vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
AGT Food and Ingredients Inc Registered Shs
11.82 EUR 0.02 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen

AGT Food and Ingredients veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,250 CAD je Aktie gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AGT Food and Ingredients in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 656,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 654,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,825 CAD im Vergleich zu -0,540 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden CAD, gegenüber 2,96 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle AGT Food and Ingredients Aktie News

Werbung

AGT Food and Ingredients Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AGT Food and Ingredients nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.