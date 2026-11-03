Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.11.26 07:01 Uhr

Agthia Group PJSC Bearer wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,018 AED je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agthia Group PJSC Bearer 0,000 AED je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden AED – das wäre ein Zuwachs von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,231 AED. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 AED einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,15 Milliarden AED aus, nachdem im Vorjahr 4,85 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net