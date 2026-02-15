Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer präsentiert Quartalsergebnisse

Agthia Group PJSC Bearer stellt am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,059 AED gegenüber 0,070 AED im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,35 Milliarden AED – das würde einem Zuwachs von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,31 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 AED, gegenüber 0,360 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden AED geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,91 Milliarden AED erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net