DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.258 -0,4%Euro 1,1193 +0,0%Öl 107,2 +2,3%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Experten im Fokus

Ausblick: Ahold Delhaize (Ahold) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Ahold Delhaize (Ahold) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Ahold Delhaize (Ahold).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.83 EUR -0.46 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen

Ahold Delhaize (Ahold) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,665 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Ahold Delhaize (Ahold) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,99 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,72 EUR, gegenüber 2,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 93,62 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,35 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

Werbung

Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.