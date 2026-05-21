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Ausblick: AiHuiShou International Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs)
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AiHuiShou International Company öffnet am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass AiHuiShou International Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,682 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,32 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 690,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,76 Milliarden CNY, gegenüber 2,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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