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Ausblick: Ain Pharmaciez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ain Pharmaciez lädt am 14.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 60,94 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 55,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ain Pharmaciez nach den Prognosen von 5 Analysten 177,10 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 440,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 491,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 723,78 Milliarden JPY, gegenüber 647,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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