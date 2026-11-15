Ausblick: AirJoule Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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AirJoule Technologies präsentiert in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,078 USD. Dies würde einen Verlust von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AirJoule Technologies -0,070 USD je Aktie vermeldete.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,002 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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