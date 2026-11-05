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Ausblick: AirSculpt Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
AirSculpt Technologies Inc Registered Shs
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AirSculpt Technologies wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 34,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,080 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 151,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 151,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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