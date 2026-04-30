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Ausblick: Ajanta Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ajanta Pharma Ltd
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Ajanta Pharma äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 20,13 INR. Dies würde einem Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ajanta Pharma 18,00 INR je Aktie vermeldete.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,27 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 87,82 INR, gegenüber 73,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 53,65 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 46,15 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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