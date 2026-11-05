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Ausblick: AKVA Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
AKVA Group ASA
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AKVA Group ASA wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass AKVA Group ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,19 Milliarden NOK – ein Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AKVA Group ASA 1,11 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,65 NOK, gegenüber 5,07 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,61 Milliarden NOK im Vergleich zu 4,38 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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