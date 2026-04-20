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Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
17,30 EUR 0,30 EUR 1,76%
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Akzo Nobel NV (spons ADRs) wird am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,339 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 54,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,74 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 11,62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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