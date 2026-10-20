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Ausblick: Akzo Nobel NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel NV (spons. ADRs)
19.00 EUR -0.10 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen

Akzo Nobel NV (spons ADRs) äußert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass Akzo Nobel NV (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,446 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,68 Prozent auf 2,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,46 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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