Ausblick: Alamar Foods Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alamar Foods Company Registered lädt am 10.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,600 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alamar Foods Company Registered -0,030 SAR je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Alamar Foods Company Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,9 Millionen SAR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 11,70 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,42 SAR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,88 SAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,04 Milliarden SAR, gegenüber 945,9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net