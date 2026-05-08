DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.047 +0,1%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Alamar Foods Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

09.05.26 07:01 Uhr

Alamar Foods Company Registered lädt am 10.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,600 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alamar Foods Company Registered -0,030 SAR je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Alamar Foods Company Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,9 Millionen SAR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 11,70 Prozent gesteigert.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,42 SAR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,88 SAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,04 Milliarden SAR, gegenüber 945,9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Alamar Foods Company Registered Shs

DatumMeistgelesen