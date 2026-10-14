Ausblick: Alcoa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Alcoa präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,21 AUD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 AUD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Alcoa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,40 Milliarden AUD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,45 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren, um 21,38 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,42 AUD aus. Im Vorjahr waren 6,78 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 21,20 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 20,45 Milliarden AUD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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