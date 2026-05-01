Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, Samsung, SK hynix, Merck, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL im Fokus
SAP-Aktie mit Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz. AIXTRON-Aktie erreicht neues Jahreshoch. Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst behalten. TotalEnergies-Aktie zwischen Rekordprofiten und sozialer Verantwortung. UniCredit-Aktie: Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung für Commerzbank-Übernahme zu.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Nutzen Sie Künstliche Intelligenz bei Ihrer Arbeit?