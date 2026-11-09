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Analysten-Prognosen

Ausblick: Alcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Alcon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Erwartungen der Experten an Alcon.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
66.52 EUR -0.42 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Alcon wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,718 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 CHF je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,26 Prozent auf 2,24 Milliarden CHF. Im Vorjahresviertel hatte Alcon noch 2,09 Milliarden CHF umgesetzt.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,87 CHF je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,06 Milliarden CHF, gegenüber 8,64 Milliarden CHF im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Konektus Photo / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
23.08.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
22.08.19 Alcon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.06.19 Alcon Neutral BTIG Research
24.04.19 Alcon buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.19 Alcon Market Perform BMO Capital Markets

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