Ausblick: Aldel Financial A präsentiert Quartalsergebnisse

02.11.26 07:01 Uhr

Aldel Financial A stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Aldel Financial A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 339,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,028 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net