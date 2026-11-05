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Ausblick: Algonquin Power Utilities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Algonquin Power & Utilities Corp
4.99 EUR 0.01 EUR 0.16 %
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Algonquin Power Utilities stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,102 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 647,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 802,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,61 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.05.18 Algonquin PowerUtilities Buy Canaccord Adams

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