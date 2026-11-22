Ausblick: Alico präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Alico stellt am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,495 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,110 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 43,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,115 USD, gegenüber -19,290 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 17,5 Millionen USD im Vergleich zu 44,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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