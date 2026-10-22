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Ausblick: Alimak Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Alimak Group AB
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Alimak Group AB präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,84 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,84 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,58 SEK im Vergleich zu 5,71 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 7,17 Milliarden SEK, gegenüber 6,87 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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