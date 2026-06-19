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Ausblick: Alimentation Couche-Tard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.06.26 07:01 Uhr
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs
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Alimentation Couche-Tard öffnet am 22.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,535 USD je Aktie gegenüber 0,650 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,51 Milliarden USD für Alimentation Couche-Tard, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,13 Milliarden CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie, gegenüber 3,79 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 75,42 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 101,52 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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