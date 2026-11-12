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Ausblick: Alithya Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Alithya Group inc Registered Shs -A- Subordinate Voting
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Alithya Group A wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,017 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alithya Group A noch ein Verlust pro Aktie von -0,320 CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 103,5 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 124,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,044 CAD je Aktie, gegenüber -0,400 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 421,0 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 477,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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