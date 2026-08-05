Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

19.08.26 07:01 Uhr

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,50 DKK gegenüber 1,19 DKK im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,53 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,75 Milliarden DKK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,58 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 5,40 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,24 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,31 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.net