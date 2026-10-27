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Ausblick: Alkami Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Alkami Technology Inc Registered Shs
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Alkami Technology äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen, dass Alkami Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,197 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 133,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,787 USD je Aktie, gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 529,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 443,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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