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Ausblick: Alleima Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Alleima Registered präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,32 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,810 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 4,63 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,55 SEK, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 18,27 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,63 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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