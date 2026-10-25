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Ausblick: Alliance Resource Partners LP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
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Charts | News | Analysen

Alliance Resource Partners LP wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alliance Resource Partners LP noch 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 585,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 571,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie, gegenüber 2,40 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral Seaport Global Securities
17.07.19 Alliance Resource Partners LP Neutral B. Riley FBR
02.05.17 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.
20.12.16 Alliance Resource Partners LP Neutral MKM Partners
23.11.16 Alliance Resource Partners LP Outperform FBR & Co.

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