AUSBLICK/Allianz mit deutlich höherem Quartalsgewinn

12.11.25 14:59 Uhr
Allianz
Von Matthias Goldschmidt

DOW JONES--Ein starkes Schaden-Unfall-Geschäft hat der Allianz im dritten Quartal voraussichtlich einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Europas größter Versicherer dürfte von einer geringen Schadenslast profitiert haben. Hatte das Management nach dem ersten Halbjahr noch davon abgesehen, den Ausblick zu erhöhen, dürfte es sich jetzt etwas zuversichtlicher äußern. Im Blick steht wie immer auch die Asset-Management-Sparte. Hier wird mit weiteren Nettomittelzuflüssen gerechnet.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

GEWINN: Die Allianz hat ihren operativen Gewinn den Prognosen zufolge um 9 Prozent gesteigert. Allein das Schaden-Unfall-Geschäft hat laut Konsens um 16 Prozent zugelegt.

AUSBLICK: Die Allianz hat für 2025 wie üblich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16 Milliarden Euro in Aussicht gestellt mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Kurz vor Jahresende dürfte CFO Claire-Marie Coste-Lepoutre - bei aller üblichen Vorsicht - aber etwas eingrenzen, wohin die Reise geht. Der Konsens sieht den Gewinn am oberen Ende der Spanne.

ASSET MANAGEMENT: Die Kunden der Allianz dürften dem Asset Management, das aus Allianz Global Investors und der US-Fondsgesellschaft Pimco besteht, wieder mehr Geld anvertraut haben. Nach 29 und 14 Milliarden Euro in den ersten beiden Quartalen erwarten Analysten für das dritte Quartal Nettomittelzuflüsse von 37 Milliarden Euro.

===

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Operatives Ergebnis Konzern 4.282 +9% 11 3.938

- Schaden-Unfall 2.277 +16% 11 1.969

- Leben/Kranken 1.386 +1% 11 1.376

- Asset Management 801 +2% 11 782

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.667 +8% 11 2.471

Combined Ratio Schaden-Unfall 92,3 -- 11 93,5

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24

Operatives Ergebnis Konzern 17.063 +6% 9 16.023

- Schaden-Unfall 8.776 +11% 9 7.898

- Leben/Kranken 5.579 +1% 9 5.505

- Asset Management 3.357 +4% 9 3.239

Ergebnis nach Steuern/Dritten 10.551 +6% 9 9.931

Ergebnis je Aktie 28,33 +11% 4 25,42

Combined Ratio Schaden-Unfall 92,3 -- 9 93,4

Dividende je Aktie 16,67 +8% 8 15,40

===

ERLÄUERTUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens und Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)

