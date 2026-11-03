Ausblick: Allied Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.11.26 07:01 Uhr

Allied Gold stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,212 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Allied Gold -0,210 CAD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 350,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 420,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,630 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,86 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net