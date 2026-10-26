Ausblick: Allied Machinery A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Allied Machinery A präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,326 CNY gegenüber 0,290 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 418,2 Millionen CNY – ein Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allied Machinery A 343,8 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, gegenüber 0,950 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,64 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,25 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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