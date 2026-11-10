DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,83 -1,8%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.517 -0,7%Euro 1,1226 +0,0%Öl 91,6 -1,0%Gold 4.122 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Almacenes Exito gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Almacenes Exito SA Registered Shs
4,990.00 110.00 2.25 %
Charts | News | Analysen

Almacenes Exito wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Almacenes Exito im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 112,76 COP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 110,11 COP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Almacenes Exito in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 5.083,85 Milliarden COP im Vergleich zu 5.228,91 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 572,23 COP je Aktie aus. Im Vorjahr waren 456,22 COP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21.937,55 Milliarden COP, gegenüber 22.008,36 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Almacenes Exito Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Almacenes Exito nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.