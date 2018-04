Ausblick: Alphabet A (ex Google) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphabet A (ex Google) stellt am 23.04.2018 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2018 abgelaufenen Quartal vor.

37 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,32 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,73 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alphabet A (ex Google) nach den Prognosen von 32 Analysten 24,27 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,12 Milliarden USD umgesetzt worden.

42 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 41,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 35,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 106,79 Milliarden USD, gegenüber 89,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net