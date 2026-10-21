Ausblick: Alpine legt Quartalsergebnis vor
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Alpine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alpine einen Verlust von -0,090 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,67 Prozent auf 20,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alpine noch 14,6 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,584 USD je Aktie, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 78,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 60,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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